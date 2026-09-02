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Kaynak: AA

Kaza, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emrah Demirci'nin kullandığı patpat, sürücünün kontrolü kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, tarım aracının sürücüsü Emrah Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan Çavuş Demirci, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Demirci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanması sonrasında Ünye Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.