Patlıcanlı pilav, özellikle yaz mevsiminde patlıcan bolluğunun değerlendirildiği, hem doyurucu hem de aromatik bir geleneksel Türk yemeğidir. Pirinçle patlıcanın uyumlu birleşimi, doğru baharatlarla buluştuğunda ortaya muhteşem bir lezzet çıkar. 4 kişilik bir aile için ideal olan bu tarifi evinizde kolayca uygulayabilirsiniz.

Gerekli malzemeler

4 kişilik patlıcanlı pilav için şu malzemeleri hazırlayın. 2 su bardağı pirinç, 3 orta boy patlıcan, 1 büyük soğan, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı zeytinyağı, 4 su bardağı sıcak su veya et suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak bir tutam maydanoz veya dereotu.

PATLICANLAR NASIL TEMİZLENİR VE HAZIRLANIR

Patlıcanların acısını almak ve renginin kararmasını önlemek için özen göstermek gerekir. Patlıcanları yıkadıktan sonra sap kısımlarını kesin. Kabuklarını tamamen soymayın, alaca şekilde soyun. Ardından patlıcanları küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız patlıcanları bol tuzlu suda 20-25 dakika bekletin. Bu işlem hem acısını alır hem de patlıcanların kızarırken fazla yağ çekmesini önler. Süre sonunda patlıcanları süzün ve iyice yıkayın, ardından mutfak kağıdıyla kurulayın.

Öncelikle pirinci ılık suda 15-20 dakika bekletip nişastasını alın ve iyice yıkayın. Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Salçayı ilave ederek birkaç dakika daha kavurun. Hazırladığınız patlıcan küplerini tencereye ekleyin ve patlıcanlar yumuşayana kadar orta ateşte kavurun. Bu aşamada patlıcanlar hafif renk alıp yumuşamalıdır.

Kavrulan malzemelerin üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve 2-3 dakika pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun. Sıcak su veya et suyunu ilave edin. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırın. Kaynamaya başladığında ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirin. Servis sırasında üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek sunum yapabilirsiniz.

Patlıcanlı pilavda baharat kullanımı lezzeti doğrudan etkiler. Tuz pilavın genel tadını dengelemek için 1 tatlı kaşığı yeterlidir. Karabiber ve pul biber aromayı güçlendirirken, kimyon hafif bir iç sıcaklık ve sindirimi kolaylaştırıcı etki sağlar. Toz kırmızı biber ise hafif tatlımsı bir renk ve lezzet katar. Baharat miktarlarını damak zevkinize göre hafifçe ayarlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak pilavın dengesini korumak açısından önemlidir.

Bu tarifi yaparken pirinci uzun tane tercih etmek pilavın tane tane olmasını sağlar. Et suyu kullanmak ise yemeğe daha derin bir lezzet katar. Patlıcanları fazla kavurmamaya özen gösterin ki dağılmasınlar. Yaz aylarında taze patlıcanlarla hazırlanan bu pilav, yanında cacık, yoğurt veya salata ile mükemmel bir öğün oluşturur. Hem ekonomik hem de besleyici olan patlıcanlı pilav, misafir sofralarının da favorisi olmaya devam ediyor.