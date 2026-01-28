Karnıyarığın lezzeti büyük ölçüde patlıcan seçimine bağlıdır. Taze, parlak mor renkli, sap kısmı yeşil ve canlı olan patlıcanları tercih edin. Kabuğu pürüzsüz, sert dokulu ve ağır gelenler en iyisidir. Küçük çekirdekli, ince uzun kemer patlıcanlar idealdir çünkü içi daha az çekirdekli olur ve harç daha güzel dolar. Pörsümüş, yumuşak veya kabuğu buruşuk patlıcanlardan uzak durun. Taze patlıcan acılık riskini azaltır ve pişerken dağılmaz.

KARNIYARIK MALZEMELERİ: 6 KİŞİLİK TAM LİSTE

Karnıyarık pişirmek için öncelikle kaliteli ve taze malzemeler bulundurmak şarttır. 6 kişilik bir tarifte şu malzemeler hazır olmalıdır. 6 adet orta boy kemer patlıcan

300-400 gram yağsız dana kıyma

2 adet büyük boy soğan

3-4 diş sarımsak

2-3 adet yeşil sivri biber

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isteğe bağlı yenibahar

Kızartma için sıvı yağ

Üzeri için 1 adet domates ve birkaç sivri biber

Sos için yarım su bardağı sıcak su veya et suyu Bu malzemelerle klasik ve doyurucu bir karnıyarık hazırlanır. Kıyma miktarını damak zevkine göre artırabilirsiniz.

PATLICAN HAZIRLIĞI VE PÜF NOKTALARI

Patlıcanları yıkadıktan sonra sap kısımlarını hafifçe kısaltın ve alacalı şekilde soyun. Bu yöntem hem estetik hem de acılığın eşit dağılmasını sağlar. Soyduktan hemen sonra ortadan uzunlamasına yarık açın ancak uç kısımları kesmeyin. Yarığın içini çatalla delerek harç emilimini artırın. En önemli püf noktası acılığın alınmasıdır. Patlıcanları tuzlu suda 15-30 dakika bekletin. Bu işlem acıyı çeker, fazla suyu alır ve kızartırken yağ çekmesini büyük oranda önler. Sudan çıkardıktan sonra iyice kurulayın. Kızartma yapacaksanız bol kızgın yağda hızlıca her tarafını altın sarısı olana kadar kızartın. Fazla yağı kağıt havlu üzerinde süzdürün. Daha hafif versiyon için fırında pişirme tercih edilebilir. Patlıcanları zeytinyağı fırçasıyla yağlayıp 180-200 derecede 20-30 dakika ön pişirin.

KARNIYARIĞIN İÇ HARCI: LEZZETİN KALBİ

İç harç karnıyarığı imam bayıldından ayıran en önemli unsurdur. Bir tavada sıvı yağda ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş veya ezilmiş sarımsakları ekleyin. Kıymayı ilave edip rengi dönene ve suyunu çekene kadar kavurun. Küp doğranmış yeşil biber ve domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salçayı katıp biraz çevirdikten sonra baharatları, doğranmış maydanozu ve tuzu ekleyin. Harcı 5-10 dakika daha kısık ateşte dinlendirin. Kıyma yağsız olursa harç daha hafif olur. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayın ancak kimyon ve karabiber mutlaka olsun.

PİŞİRME AŞAMASI: FIRINDA KAÇ DAKİKA?

Patlıcanları fırın tepsisine dizin ve yarıklarına iç harcı bolca doldurun. Üzerlerine dilimlenmiş domates ve sivri biber yerleştirin. Salçayı sıcak su veya et suyuyla eritip tepsinin kenarından dökün. Bu sos patlıcanları yumuşatır ve harca lezzet katar.

Önceden ısıtılmış 170-180 derecede fırında 20-30 dakika pişirin. Domatesler kızarıp patlıcanlar yumuşayana kadar kontrol edin. Fırın performansına göre süre değişebilir. Üstü kızarmaya başlayınca folyo ile kaplayarak eşit pişme sağlayabilirsiniz. Toplam pişirme süresi genellikle 25-35 dakikadır. Ocakta yayvan tencerede de yapılabilir. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Patlıcanları kızartırken yağı çok iyi ısıtın ki hızlı kızarsın ve yağ çekmesin. Kızartma sonrası kağıt havlu kullanmak hafiflik sağlar. İç harca az sirke veya nar ekşisi eklemek derinlik katar. Karnıyarık sıcak servis edilir. Yanında tereyağlı pirinç pilavı, cacık ve taze ekmek mükemmel uyum sağlar. Soğuk da tüketilebilir ancak sıcak hali daha lezzetlidir. Kalan karnıyarığı buzdolabında 3-4 gün saklayın, ısıtarak tüketin.