Hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan ile hazırlanan kremsi bir yatağın üzerine, ağır ateşte pişmiş yumuşacık kuşbaşı etlerin eklenmesiyle servis edilen geleneksel bir Osmanlı yemeğidir. Rivayete göre 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz için hazırlanan bu özel yemek, hem sunumuyla hem de yoğun aromasıyla padişahın büyük takdirini kazanmış ve ismi o günden bu yana hünkar beğendi olarak kalmıştır. Fransız beşamel sosu ile Türk mutfağının köz patlıcan kültürünün harmanlandığı ilk füzyon yemeklerinden biri olarak kabul edilir.

4 KİŞİLİK HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN MALZEME LİSTESİ

Dört kişilik doyurucu bir porsiyon hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler iki ana bölümden oluşmaktadır.

Etli Karışım İçin:

500 veya 600 gram kuzu kuşbaşı veya dana biftek

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Beğendi Yatağı İçin:

4 adet büyük boy kemer patlıcan

2 yemek kaşığı un

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir tutam rendelenmiş muskat cevizi

Patlıcan seçimi ve hazırlanışı

Hünkar beğendi yaparken kullanılacak patlıcanların cinsi yemeğin kaderini belirler. Tercihiniz mutlaka çekirdeksiz ve etli olan kemer patlıcanlardan yana olmalıdır. Patlıcanların diri, parlak ve ağır olması tazeliğinin göstergesidir.

Hazırlık aşamasında patlıcanlara bir bıçak yardımıyla birkaç delik açılmalı ve doğrudan ateş üzerinde veya ocak gözünde közlenmelidir. Fırında közleme yöntemi patlıcanın o arzu edilen isli tadını vermeyeceği için tavsiye edilmez. Közlenen patlıcanların kabuklarını kolayca soymak için henüz sıcakken bir poşete koyup ağzını bağlayarak 10 dakika bekletmek en pratik yöntemdir. Soyulan patlıcanlar kararmaması için birkaç damla limon suyu ile ovulmalı ve keskin bir bıçakla incecik kıyılarak püre haline getirilmelidir.

Baharat kullanımı ve pişirme püf noktaları

Hünkar beğendi yemeğinde baharat kullanımı etin ve patlıcanın önüne geçmemelidir. Et harcında mutlaka karabiber, kekik ve tuz kullanılmalıdır. Beğendi kısmında ise en kritik malzeme muskat cevizidir. Muskat, sütün ve köz kokusunun birleştiği noktada yemeğe asalet katan o karakteristik aromayı verir.

Tam kıvamında bir sonuç için etler suyunu çekene kadar orta ateşte, ardından su ilavesiyle kısık ateşte lokum gibi olana kadar pişirilmelidir. Beğendi kısmını hazırlarken unun kokusu çıkana kadar kavrulmalı fakat renginin esmerleşmesine izin verilmemelidir. Süt azar azar eklenerek sürekli karıştırılmalı ve pürüzsüz bir krema kıvamı elde edilmelidir. Patlıcanlar ve kaşar peyniri en son aşamada eklenip peynir eriyene kadar ısıtılmalı ve hemen servis edilmelidir.