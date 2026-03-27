Patlıcanın acısını saniyede yok eden yöntem: Tuzlu su devri bitiyor

Bu pratik çözümün sırrı ise oldukça basit: un ve limon karışımı.

Öncelikle patlıcanları yemek türüne göre doğrayın. Ardından geniş bir kapta soğuk suya bir yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu ekleyip iyice karıştırın. Doğradığınız patlıcanları bu karışıma ekleyip birkaç kez çevirmeniz yeterli; uzun süre bekletmenize gerek yok.