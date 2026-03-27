Bu yeni teknik sayesinde patlıcanın acılığını gidermek için uzun süre bekletmeye ihtiyaç kalmıyor. Üstelik yalnızca acıyı almakla kalmayıp renginin kararmasını önlüyor ve kızartma sırasında fazla yağ çekmesini de engelliyor. Profesyonel mutfaklarda da sıkça tercih edilen bu yöntem, yemeklerin lezzetini ciddi şekilde artırıyor.
Patlıcanın acısını saniyede yok eden yöntem: Tuzlu su devri bitiyor
Patlıcan pişirirken karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri, istenmeyen acı tat ve kızartma sırasında sünger gibi yağ çekmesi. Artık bu sorunlarla uğraşmanıza gerek yok. Yıllardır uygulanan tuzlu suda bekletme yöntemi patlıcanın yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki pratik bir yöntem var.Derleyen: Hande Karacan
Bu pratik çözümün sırrı ise oldukça basit: un ve limon karışımı.
Öncelikle patlıcanları yemek türüne göre doğrayın. Ardından geniş bir kapta soğuk suya bir yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu ekleyip iyice karıştırın. Doğradığınız patlıcanları bu karışıma ekleyip birkaç kez çevirmeniz yeterli; uzun süre bekletmenize gerek yok.
Bu yöntemde un, patlıcanın gözeneklerini hafifçe kapatarak acı tadın dışarı çıkmasını kolaylaştırır. Limon suyu ise hem kararmayı önler hem de tazeliği korur.
Sonuç olarak patlıcanlar kızarırken fazla yağ çekmez.
Dışı kıtır kıtır olurken içi yumuşak kalır. Ayrıca uzun süren hazırlık aşamalarına gerek kalmadan, patlıcanın doğal lezzetini en iyi şekilde koruyabilirsiniz.