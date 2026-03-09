Emeklinin bayram ikramiyesi ucundan acıcık artar mı diye bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ağzının içine bakarken, 150’den fazla çeşitten yemeği yapılan patlıcanın artık pazarlarda taksitle satıldığını yaşayarak görmüş olduk!..

Şu muhteşem habere bir daha bakın;

-ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın 10. gününde petrol fiyatlarındaki sert yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Akaryakıt maliyetlerinin artması nedeniyle patlıcanın kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, bir pazarcının bulduğu çözüm dikkat çekti.

Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaşın ardından akaryakıt fiyatları uçtu. Resmi Gazete'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlandırılması ve vatandaşa yükünü hafifletmek için "eşel mobil" sistemine geçildi. Böylelikle zammın yüzde 75 ÖTV'den indirildi. Buna rağmen benzin 61 TL'yi, motorin ise 66 TL'yi aştı.

Artan fiyatlar karşısında müşterilerin alım gücünün düştüğünü söyleyen pazarcı, kilosu 200 liraya ulaşan patlıcanı kredi kartına 4 taksit imkanıyla satmaya başladı. Tezgaha asılan "4 taksit patlıcan" yazısı kısa sürede hem pazarda hem de sosyal medyada gündem oldu.

***

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın olmuş. Şöyle;

Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile hesaplandığında külçe altın yüzde 5,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, Euro yüzde 0,54 ve Amerikan doları yüzde 1,30 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan hesaplamaya göre ise külçe altın yüzde 5,03 oranında reel kazanç sağlarken; mevduat faizi yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, Euro yüzde 1,05 ve Amerikan doları yüzde 1,81 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 67,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 62,20 oranında yatırımcısına kazandırdı.

***

Sizleri bilemem ama ben bundan sonra birikimlerimi ne külçe altına ne de başka bir şeye yatıracağım. Bundan sonra patlıcanı tek geçerim!

Aklı olan, elindekini avucundaki patlıcana yatırır… Bu ülkedeki en güvenilir ve en kârlı yatırım aracının patlıcan olduğu bugün belgelendi…

Herkes pazara koşsun!..

Bu bir Türkiye gerçeği;

Patlıcan kaybettirmez, kazandırır!..

Bundan sonraki, ekonomi ile ilgili yazılarımın tüm uzman yorumcuları, patlıcan satıcıları ve patlıcandan en iyi anlayan yatırım kuruluşları olacak…