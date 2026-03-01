Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı. Fadnavis patlamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını kaydetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Fadnavis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.