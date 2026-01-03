Venezuela'nın başkenti Karakas, sabah saatlerinde duyulan şiddetli patlama sesleriyle sarsıldı.
Patlamalarla sarsılan Venezuela hakkında bilmeniz gerekenler...
Başkent Karakas'ta duyulan şiddetli patlama sesleri dünyayı teyakkuza geçirirken, gözler Güney Amerika'nın krizdeki ülkesi Venezuela'ya çevrildi. Venezuela hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte o bilgiler...Hava Arabacılar
Fransız Haber Ajansı AFP tarafından aktarılan bilgilere göre, şehir genelinde çok sayıda patlama sesi kaydedildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ayrıntılarına ilişkin "Ayrıntılar geliyor..." bilgisi paylaşıldı.
İşte Venezuela'yla ilgili detaylar...
Güney Amerika kıtasının en dikkat çekici ülkelerinden biri olan Venezuela, İspanyol sömürge döneminden modern ekonomik zorluklara kadar uzanan köklü geçmişiyle tanınıyor.
1522-1821 yılları arasında İspanyol egemenliğinde kalan ülke, bugün "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti" resmi adıyla anılıyor.
Venezuela’nın mevcut bayrağı 2006 yılında resmi olarak kabul edildi. Üç ana renkten oluşan bayrakta; sarı renk Güney Amerika’nın altın topraklarını, mavi renk İspanya’ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesini, kırmızı renk ise sergilenen cesareti simgeliyor. Bayrağın merkezindeki 8 yıldız, bağımsızlık mücadelesine destek veren 7 ili ve Guyana’nın bağımsızlığını temsil ediyor.
2025 yılı tahmini verilerine göre Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 30,538,967 olarak açıklandı. Ülke bu rakamla dünya nüfus sıralamasında 51. basamakta yer alıyor. Yönetim yapısında Amerika Birleşik Devletleri’ni örnek alan ülke; 9 bölge, 27 eyalet ve bir başkent bölgesinden oluşuyor. En yoğun nüfuslu yerleşim yeri olan başkent Karakas’ın yanı sıra; Valencia, Maracaibo ve Barquisimeto da öne çıkan büyük şehirler arasında.
Resmi dili İspanyolca olan ülkede; Warao, Wayuu ve Pemon gibi yerel dillerin yanı sıra göçmen topluluklarca Almanca, Portekizce, Arapça, Çince ve küresel ölçekte İngilizce de konuşuluyor. Coğrafi olarak batıda Kolombiya, güneyde Brezilya, doğuda Guyana ve kuzeyde Karayip Denizi ile komşu olan Venezuela ile Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman farkı bulunuyor.
Ülke ekonomisi temel olarak petrol ve imalat sektörlerine dayanıyor. Ancak 2010 yılından itibaren tarihinin en büyük ekonomik darboğazına giren ülkede, 2019 yılında enflasyon oranı %9585 seviyelerine kadar ulaştı. Resmi para birimi Venezuela Bolivarı olsa da, 2018 yılından bu yana "petro" isimli dijital para birimi de kullanılıyor.
Dünyadaki en düşük asgari ücretlerden birine (ortalama 1,5 dolar) sahip olan ülkede halkın büyük bir kısmı geçimini takas yöntemi veya ücretsiz gıda yardımlarıyla sürdürüyor.
Tropikal iklimin hakim olduğu Venezuela’da yıllık yağış miktarı 500 mm civarında seyrediyor. Alçak kıyı bölgeleri ve vadi içleri nemli ve sıcak bir havaya sahipken, yüksek kesimlerde sıcaklıklar düşebiliyor. Nehirleri ve şelaleleriyle ünlü olan ülkeyi ziyaret etmek için yağışın azaldığı Aralık ile Nisan ayları arası en uygun dönem olarak tavsiye ediliyor.