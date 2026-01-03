Patlamalarla sarsılan Venezuela hakkında bilmeniz gerekenler...

Ülke ekonomisi temel olarak petrol ve imalat sektörlerine dayanıyor. Ancak 2010 yılından itibaren tarihinin en büyük ekonomik darboğazına giren ülkede, 2019 yılında enflasyon oranı %9585 seviyelerine kadar ulaştı. Resmi para birimi Venezuela Bolivarı olsa da, 2018 yılından bu yana "petro" isimli dijital para birimi de kullanılıyor.

Dünyadaki en düşük asgari ücretlerden birine (ortalama 1,5 dolar) sahip olan ülkede halkın büyük bir kısmı geçimini takas yöntemi veya ücretsiz gıda yardımlarıyla sürdürüyor.