Sakarya Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada, 8 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 8 kişi yaralandı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7’si tedavileri sonrası taburcu oldu. Vücudunda yanıklar oluşan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi.