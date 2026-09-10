Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi

Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi

Konya Ereğli’de bir perdeci dükkanında buzdolabından çıkan yangın gaz sıkışmasıyla patlamaya yol açtı. İş yeri sahibinin yaralandığı ve sokaktakilerin panik içinde kaçıştığı dehşet anları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 1

Konya’nın Ereğli ilçesindeki iş yerinde buzdolabında çıkan yangında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. İş yeri sahibinin kolundan hafif yaralandığı patlama anı ile sokakta bekleyenlerin panik yaşadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 2

Selçuklu Mahallesi 90256 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında, perdecilik yapan Ramazan Sılay'a ait iş yerindeki buzdolabı, elektrik şasisinden kaynaklı alev aldı. Durumu fark eden Sılay iş yerinden çıkıp, itfaiyeye haber verdi.

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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 3

Dışarıda bekleyen Sılay, komşusuyla birlikte iş yeri önünde park halindeki otomobile yöneldiği sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, eşyalar çevreye saçıldı. Sılay ve komşusu ile sokakta iş yerinin karşısında bekleyenler, panikle kaçıştı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 4

Alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kolundan hafif yaralanan Sılay da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sılay'ın iş yerini birkaç ay önce açtığı belirlenirken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 5
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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 6
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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 7
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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 8
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Patlamada sokaktan geçenler canını zor kurtardı: Elektrik şasesi dükkanı harabeye çevirdi - Resim: 9
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