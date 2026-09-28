Kağıthane’de yer altındaki elektrik kablolarında çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü. Araç sahibi, direksiyona geçip aracını uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geldi. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişi ise panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın ve patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Mesut Kılıç, "Aracımı kurtarmaya giderken o rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim"
Patlama ile birlikte rögar kapağı havaya uçtu: Ecel teğet geçti
Kağıthane’de yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Park halindeki otomobilini alevlerin arasından son anda uzaklaştıran araç sahibi facianın eşiğinden döndü.Kaynak: DHA
Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altından geçen elektrik kablolarında yangın çıktı. Kablolardan yükselen alevler, Mesut K.’ye ait park halindeki 34 ZH 5670 plakalı otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Diğer yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yer altı kabloları yandığı sırada park halindeki otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin direksiyona geçtiği anlar görülüyor. Sürücü, otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geliyor. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişinin de patlama sırasında panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
İtfaiye ve elektrik şirketi yetkililerinin yaptığı kontrollerde, yangının yer altındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından ekipler çalışma başlattı. Sokak güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
Araç sahibi Mesut Kılıç, "Aslında dünden başladı. Dünden dediğim cumartesi gününden başladı. Cumartesi günü bu GSM şirketlerinin rögar kapağı diyelim artık o kapaklarda bir patlama gerçekleşti. Patlamadan sonra yani birkaç yetkili geldi.
Yetkililer geldikten sonra çok üzerinde durulmadı gidildi; ama ertesi gün saat 07.30 sıralarında komşumuz camdan bakarken 'Araban yanıyor yani Mesut abi' diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. O arada arabam gerçekten baktım yanıyor; yanmaya başlamış. Ben o arada hiç farkında değilim alevlerin içine giriyorum, arabama biniyorum.
Giderken 10 saniye sonra o rögar kapağına bastığım patlamanın olduğu rögar kapağına basıyorum 10 saniye sonra da patlıyor ve arabayı uzaklaştırıyorum, patlamayı arabanın içinde duyuyorum. Araçta şu anda bilmiyorum yani var mı yok mu daha herhangi bir servise götürmedim arabada hasar var mı yok mu ama sol tarafında tabii ki o yanmadan ve patlamadan dolayı bir siyahlık oluşmuş. Komple sol tarafı siyah.Tabii kapakların hepsi fırladı ve daha sonra arkadaki 3-4 mazgal patladı defalarca ve kaynıyordu yerin altı. Kaynıyordu sesler vardı. Tabii ki ben eğer o araca binerken aracımı kurtarmaya giderken o rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim" dedi.