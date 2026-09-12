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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu İlçe Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi’nde 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Patiköy Doğal Yaşam Alanı, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını ağırlamaya başladı. Doğayla iç içe tasarlanan merkezde hayvanların sağlık, bakım ve rehabilitasyon süreçleri 7 gün 24 saat takip edilecek.

Altınordu İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Patiköy Doğal Yaşam Alanı’ndaki çalışmalarını tamamladı.

Yeşilköy Mahallesi’nde 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan merkez, farklı büyüklükteki hayvanların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlendi. Patiköy’de küçük, orta ve büyük ırklar için farklı bölümlerden oluşan toplam 4 padok bulunuyor.

İLK MİSAFİRLER PATİKÖY’E GELDİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahipsiz, güçten düşmüş ve bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanları Patiköy’de misafir edilmeye başlandı.

Tesise getirilen hayvanlar öncelikle veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yapılan muayenelerin ardından ihtiyaç duyulan tedavi ve bakım işlemleri uygulanıyor. Süreç içerisinde hayvanların kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Tedavi süreci tamamlanan can dostlar ise sağlık durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun padoklara yerleştiriliyor.

SAĞLIK VE BAKIM SÜREÇLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Patiköy’de hayvanların yalnızca barınma ihtiyaçlarının karşılanması değil, genel sağlık ve yaşam koşullarının da iyileştirilmesi hedefleniyor.

7 gün 24 saat görev yapan ekipler; hayvanların beslenme, temizlik ve sağlık kontrolleriyle ilgilenirken, rehabilitasyon süreçlerini de takip ediyor. Böylece sokak şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanların daha kontrollü ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN TEPE: İKİ HASSASİYETİ AYNI NOKTADA BULUŞTURDUK

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sokak hayvanları konusunda hem vatandaşların güvenlik kaygılarını hem de hayvanların yaşam hakkını gözeten bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirtti.

Tepe, Patiköy’ün bu anlayış doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade ederek, “Bir tarafta hemşehrilerimizin güvenliği ve huzuruyla ilgili endişeleri var, diğer tarafta sokağın zorlu şartlarında yaşam mücadelesi veren can dostlarımız var. Biz bu iki hassasiyeti birbirinden ayrı görmüyoruz” dedi.

Yeşilköy Mahallesi’nde oluşturulan alanla birlikte sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda misafir edileceğini belirten Tepe, merkezin sağlık, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütüleceği bir yaşam alanı olarak planlandığını söyledi.

“CAN DOSTLARIMIZ DA BU KENTİN BİR PARÇASI”

Patiköy’de hayvanların yalnızca barındırılmasının değil, yaşam konforlarının da önemsendiğini vurgulayan Başkan Tepe, şu değerlendirmede bulundu:

“Can dostlarımız da bizim için bu kentin bir parçası. Onların da güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeye hakkı var. Sokakta yaşam mücadelesi veren, güçten düşen ya da bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımızı kaderine bırakmak istemiyoruz.”

Patiköy’ün doğayla ve yeşille iç içe bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirten Tepe, burada hayvanların rahat hareket edebilecekleri, temiz ve güvenli bir ortam oluşturulduğunu ifade etti.

Tepe, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, “Her can dostumuzun sağlığına, bakımına ve yaşam konforuna ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların ihtiyaç duyduğu ilgiyi ve sevgiyi de eksik bırakmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Altınordu İlçe Belediyesi, Patiköy Doğal Yaşam Alanı ile hem sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerini daha düzenli şekilde yürütmeyi hem de kentte sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunlara daha kapsamlı bir çözüm sunmayı hedefliyor.