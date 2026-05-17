TÜRKPATENT verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin sınai mülkiyet ekosisteminde büyük bir ivme yakalandı. Yılın ilk 3 ayında yerli patent başvuruları, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydederek 1464'ten 2003'e ulaştı. Benzer şekilde yerli faydalı model başvuruları da yüzde 46’lık bir sıçramayla 658'den 958'e yükseldi. Bu dönemde toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken, 37 bin 964 hak tescil edildi. Kuruma yapılan diğer başvurular arasında 38 bin 605 marka ve 8 bin 136 tasarım yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde yöresel ürünlerin korunması adına da önemli adımlar atıldı ve "Türk Kahvesi" Geleneksel Ürün Adı olarak tescillendi. Niğde geven balı, Seydişehir çileği, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay mahulta çorbası, Hatay tepsi kebabı, Bilecik papaz yahnisi, Erzincan ekşisu doğal maden suyu, Nuzumla kilimi, Çorum şekerlemesi ve Çerkeş çiçek balı tescil aldı.

Şubat ayında Hatay haytalı, Erzincan sütlacı, Palu tava, Ordu dağ çileği reçeli, Tekirdağ ramazan çöreği, Siirt pırtike çorbası, Sivas kellesi, Haymana sucuğu ve Hatay sarma içi/Hatay kısırı tescillendi.

Çorum su böreği, Hatay abugannuş, Afyon palize/Afyonkarahisar palize, Hatay haydari, Savaştepe kalemköy üzümü, Gaziantep leblebili kıtır helva, Kırklareli köftesi ve Ahmetbey köftesi mart ayında coğrafi işaret tescili aldı.

Bölgelere göre tescil dağılımında Karadeniz Bölgesi 363 coğrafi işaret ile ilk sırada yer alırken; onu 296 ile İç Anadolu, 293 ile Güneydoğu Anadolu, 258 ile Ege, 233 ile Doğu Anadolu, 204 ile Akdeniz ve 195 ile Marmara bölgeleri takip etti. Böylece Türkiye'deki tescilli ürün sayısı 1842'ye ulaşırken, Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli Türk ürünü sayısı 46'ya yükseldi.