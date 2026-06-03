Çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğini belirten üretici Lütfi Ardıç, patates fiyatları ile mazot ve gübre fiyatları arasındaki uçurumu şu çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi:

"Çiftçi bitti" diyen Ardıç "Şu anda mazotun litresi 65-70 lira civarlarında. Bir litre mazot almak için 14-15 kiloya yakın patates satmam lazım. Şu patatesin kilosu 5 lira. Bir ton patates 5 bin lira, buna karşılık bir ton gübre 30 bin lira. Bu da bizim bittiğimiz anlamına geliyor. Patates, arpa, buğday, yonca, mısır bunları ekiyorum. Vahim durumdayız. Gübre olmazsa olmazımız bizim. Mantar ilacı, böcek ilacı bunları da atmamız gerekiyor. Geçen yıldan kalma tohumumuzu ekiyoruz. Patatesten yapmış olduğumuz zararı arpadan çıkarmaya çalışıyoruz. Mısırdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz ama kapanması da imkansız." dedi.

"BORÇLARDAN DOLAYI KÖYDE BİR TANE BİLE TRAKTÖR KALMADI"

Patates üreticilerinin ürünlerini peşin para yerine uzun vadeli çekler karşılığında satmak zorunda kaldığını aktaran Ardıç, bu durumun üreticileri borç sarmalına sürüklediğini ifade etti. Borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin banka hacizleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ardıç, köylerdeki acı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Patates ekiyoruz ama paramızı çek karşılığı alıyoruz. Çek vadeli patates veriyoruz ama sana 6-7 aylık çek yazıyor. Sen de o çeki aldığın gibi gidiyorsun vadeli ilaç aldığın yere, vadeli gübre aldığın yere veriyorsun. Borçlar kapanmadığı için bu kez traktörü, ekipmanları satmaya çalışıyorum. Arazi satmaya çalışıyorum.

"BANKALAR BORÇTAN DOLAYI MALZEMELERİMİZE EL KOYDU"



Patates ektiğimiz için büyük traktörlere ihtiyacımız var. Her hanede ortalama iki traktör varken şu an hiçbirinde bir tane traktör kalmadı. Bankalar borçtan dolayı ya malzemelerimizi götürdüler ya da satmak zorunda kaldık. Elektrik abonelikleri iptal edildi. Kuyular kapatıldı."

"KÖYÜ TERK EDEN ÇOK İNSANIMIZ VAR"

Zarar eden çiftçilerin artık toprağı işleyemediğini ve köylerini bırakıp gitmek zorunda kaldığını belirten Lütfi Ardıç, durumun vehametini, "Şu anda bizim köyde 2025 ve 2026 yılında patates ekip de zarar edenlerin sayısı en az yüzde 80. Boş arazimiz çok. Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var" ifadeleriyle dile getirdi.