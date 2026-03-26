Kızartmasından püresine, fırın yemeğinden salatasına kadar her haliyle mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan patates, bugünlerde üreticisinin yüzünü güldürmek yerine dert küpü yaptı. Şehir merkezlerindeki market raflarında kilogram fiyatı 25 liradan alıcı bulan bu temel gıda maddesi, Yozgat tarlalarında ise tam bir değer kaybı yaşıyor.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde üretim maliyetleri 8-11 lira arasında değişen patates, üreticinin elinde değer bulamayınca hayvan yemi olarak kullanılmaya başlandı.

Besici Özgür Özkan, kilosunu 70 kuruşa aldığı ve aynı miktarda nakliye ücreti ödediği patatesleri maliyetleri düşürmek amacıyla hayvanlarına yedirdiğini söyledi.

Ziraat mühendisi Deniz Altıntaş ise plansız tarım politikaları ve artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin ciddi zarar ettiğini ve ürünlerin değer kaybettiğini vurguladı.