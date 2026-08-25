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Kaynak: AA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki ekolojik dengeyi korumak ve nesli tükenme tehdidi altındaki canlıların güvenliğini temin etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kaş ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Patara kumsalındaki deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında incelemelerde bulundu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, sahildeki vatandaşlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarının Korunması" başlıklı genelgesi hakkında detaylı bilgi aktardı. Tatilcilerden ve bölge sakinlerinden, caretta carettaların üreme alanlarına zarar verilmemesi ve kurallara titizlikle uyulması istendi.

Yetkililer, doğal yaşam alanlarının muhafazasına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.