Kurabiye, temel olarak un, yağ ve şeker veya tuzun birleşimiyle hazırlanan, fırında pişirilerek son halini alan küçük ve pratik hamur işlerine verilen isimdir.

Kökeni çok eski zamanlara dayanan bu lezzet, dünya mutfaklarında farklı isimler ve tariflerle yer bulur. Kurabiyeyi diğer hamur işlerinden ayıran en büyük özellik, genellikle az su içermesi ve yoğun aromasıyla uzun süre taze kalabilmesidir. Hem çocukların beslenme çantalarında hem de yetişkinlerin kahve sohbetlerinde yer bulan kurabiyeler, yaratıcılığa en açık mutfak ürünleri arasında yer alır.

KURABİYE YAPMAK İÇİN MUTFAKTA HANGİ MALZEMELER BULUNMALI?

İyi bir kurabiye yapabilmek için elinizin altında mutlaka bulunması gereken temel malzemeler vardır. Bu malzemelerin kalitesi, doğrudan kurabiyenizin lezzetini etkiler.

Un: Genellikle çok amaçlı buğday unu tercih edilir ancak kıvamı yumuşatmak için nişasta kullanımı da oldukça yaygındır.

Yağ: Ağızda dağılan bir doku için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin olmazsa olmazdır.

Tatlandırıcılar: Toz şeker, pudra şekeri veya pekmez tatlı kurabiyeler için; tuz ve çeşitli baharatlar ise tuzlu kurabiyeler için gereklidir.

Kabartıcılar: Hamurun hafifçe kabarması ve içinin pişmesi için kabartma tozu veya karbonat kullanılır.

Bağlayıcılar: Yumurta, hamurun malzemelerini bir arada tutan en önemli yardımcıdır.

Aroma Vericiler: Vanilya, tarçın, limon kabuğu rendesi, mahlep veya kakao gibi malzemeler kurabiyeye karakteristik tadını verir.

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE NASIL YAPILIR?

Herkesin hayali olan o kıyır kıyır dokuya ulaşmak aslında birkaç teknik detaya dayanıyor. Ağızda dağılan kurabiyenin en büyük sırrı, malzeme dengesi ve yoğurma süresinde saklıdır. Öncelikle kurabiye hamuruna bir miktar nişasta eklemek, unun yapısını yumuşatarak o gevrek dokuyu sağlar. Ayrıca pudra şekeri kullanımı, toz şekere göre daha pürüzsüz ve hassas bir kıvam elde edilmesine yardımcı olur.

Bir diğer önemli nokta ise hamuru gereğinden fazla yoğurmamaktır. Hamur toparlandığı an yoğurma işlemi bırakılmalıdır; çünkü fazla yoğrulan hamur içindeki yağı dışarı salar ve piştiğinde sert bir yapıya bürünür. Sıvı yağ yerine katı yağ kullanımı da bu gevrekliğin korunmasında kritik rol oynar.

KURABİYE PİŞİRMENİN ALTIN DEĞERİNDEKİ PÜF NOKTALARI

Kurabiyelerin fırından mükemmel şekilde çıkması için pişirme aşamasında şu kurallara dikkat edilmelidir:

Fırın mutlaka önceden ısıtılmalıdır. Soğuk fırına atılan kurabiyeler yayılır ve formunu kaybeder. Kurabiyeler fırın tepsisine dizilirken aralarında yeterli mesafe bırakılmalıdır, aksi halde pişerken birbirlerine yapışabilirler. Pişirme süresi genellikle kısa tutulmalıdır. Kurabiyeler fırından çıktığında orta kısımları hala yumuşak görünmelidir; çünkü kurabiye dışarıda soğudukça sertleşen ve kıvam alan bir gıdadır. Alt kısımları hafif pembeleştiğinde fırından almak yeterli olacaktır.

TATLI MI YOKSA TUZLU MU TERCİH EDİLMELİ?

Kurabiye dünyası iki büyük kampa ayrılsa da bu tamamen damak zevki ve servis edilecek zamana bağlıdır. Tatlı kurabiyeler genellikle çikolata, meyve kuruları veya kuruyemişlerle zenginleştirilerek günün her saati tüketilebilen birer atıştırmalık görevi görür. Özellikle çikolatalı ve vanilyalı türler çocuklar tarafından yoğun ilgi görür.

Diğer yandan tuzlu kurabiyeler, özellikle beş çaylarında veya akşamüstü ikramlarında harika birer eşlikçidir. Mahlep, çörek otu veya susamla hazırlanan tuzlu kurabiyeler, iştah açıcı özellikleriyle bilinir. Peynirli veya baharatlı çeşitler ise çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu atıştırmalıklarıdır. Sonuç olarak, her iki tür de mutfakta kendine has bir yere sahiptir ve her ikisinin de yapım teknikleri benzer incelikler taşır.

Kurabiye yapımında malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini unutmamak gerekir. Soğuk bir tereyağı ile unun bütünleşmesi zor olacağından, hazırlıklara başlamadan yarım saat önce malzemeleri tezgaha çıkarmak başarınızın anahtarı olacaktır.