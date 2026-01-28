Bronz Çağı’na ait görkemli Villena Hazinesi içinde yer alan bir bilezik ile altın bir başlık, uzun süre boyunca diğer eserler arasında dikkat çekmeden duruyordu. Yapılan yeni analizler, bu iki parçanın yer altından çıkarılan demirle değil, meteorlardan gelen demirle işlendiğini ortaya koydu. Böylece hazinenin en değerli unsurlarının, en mütevazı görünen parçalar olduğu anlaşıldı.
Paslı göründü, tarihi değiştirdi 3 bin yıllık hazineden çıkan sır
Yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihlenen ve büyük bölümü altından oluşan dev bir hazineyle ilgili çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıkarıldı. İlk bakışta sıradan ve paslı görünen iki nesnenin, aslında dönemi için paha biçilemez olduğu ve kaynağını yeryüzünden değil gökyüzünden aldığı anlaşıldı.Derleyen: Hande Karacan
TARİHİ DEĞİŞTİREN BULGU
İspanya Ulusal Arkeoloji Müzesi’nden Salvador Rovira-Llorens liderliğinde yürütülen araştırma, Trabajos de Prehistoria dergisinde yayımlandı. Elde edilen bulgular, İber Yarımadası’nda metal işleme bilgi ve becerisinin, 3 bin yıl öncesinde sanılandan çok daha ileri bir seviyede olduğunu gösteriyor.
Toplam 66 parçadan oluşan ve 1963 yılında İspanya’nın Alicante kentinde bulunan Villena Hazinesi, Avrupa Bronz Çağı metal işçiliğinin en önemli örnekleri arasında kabul ediliyor. Koleksiyonun büyük kısmı altından oluşurken, iki demir görünümlü eser uzun süre tartışma konusu olmuştu.
TARİHLENDİRME ÇIKMAZI ÇÖZÜLDÜ
İber Yarımadası’nda Demir Çağı’nın MÖ 850’den önce başlamadığı biliniyor. Buna karşın hazinedeki altın eserlerin MÖ 1500–1200 arasına tarihlenmesi, demir içeren bu iki parçanın nasıl üretildiği sorusunu gündeme getiriyordu. Bu durum, arkeologlar için yıllardır çözülemeyen bir gizemdi.
Antik dünyada dövülebilir demirin tek kaynağı yer altı cevherleri değildi. Demir Çağı’ndan çok daha önce, meteorlardan elde edilen demirle üretilmiş pek çok eser bulunuyordu. Bunların en ünlü örneklerinden biri de Mısır Firavunu Tutankhamun’un meteorit demirden yapılmış hançeriydi. Bu tür objeler, dönemlerinde son derece nadir ve değerli kabul ediliyordu.
GÖKTAŞI DEMİRİ NASIL TESPİT EDİLDİ?
Araştırmacılar, meteorit demir ile yeryüzü kökenli demiri ayırt etmenin temel yolunun nikel oranı olduğunu belirtti. Göktaşlarından gelen demirin nikel içeriği oldukça yüksek oluyor. Bu kapsamda, iki obje “kütle spektrometrisi” yöntemiyle analiz edildi ve elementel bileşimleri incelendi.
Yoğun korozyona rağmen elde edilen sonuçlar, hem bileziğin hem de başlığın meteorit demirinden üretildiğine dair güçlü kanıtlar sundu. Böylece bu eserlerin, hazinenin geri kalanıyla aynı dönemde yapılmış olamayacağı yönündeki şüpheler ortadan kalktı.
Araştırmacılar, Villena Hazinesi’ndeki bu iki parçanın, İber Yarımadası’nda meteorit demiriyle ilişkilendirilen en eski örnekler olduğunu vurguladı. Bu bulgu, karasal demirin yaygınlaşmasından önceki Geç Bronz Çağı ile tamamen uyumlu kabul ediliyor.