Paslı göründü, tarihi değiştirdi 3 bin yıllık hazineden çıkan sır

Bronz Çağı’na ait görkemli Villena Hazinesi içinde yer alan bir bilezik ile altın bir başlık, uzun süre boyunca diğer eserler arasında dikkat çekmeden duruyordu. Yapılan yeni analizler, bu iki parçanın yer altından çıkarılan demirle değil, meteorlardan gelen demirle işlendiğini ortaya koydu. Böylece hazinenin en değerli unsurlarının, en mütevazı görünen parçalar olduğu anlaşıldı.