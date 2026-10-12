Çekler yine yapacaklarını yaptılar. Çek otomotiv markası Skoda, Nefes gazetesindeki habere göre dünya genelinde 1 milyon 719 bin aracı servise çağırdı. Sebep? Bir cıvata. Fiyatı 6 euro, basına yansıdığı şekliyle bizim parayla 330 lira. Bugünkü kurla belki biraz daha fazla, ama yarınki kurla kim bilir ne kadar.

Okurken, sonradan ağlanacak halimize önceden güldüm. Sonra da hesap makinesini açtım. Adamlar 330 liralık parça için milyonlarca aracı geri çağırıyor. Biz ise 330 liralık indirimi görsek market kuyruğunda kavga çıkarırız.

Neymiş efendim, cıvata nemden ve kış tuzundan paslanabiliyormuş. Paslanırsa kopabilirmiş, koparsa direksiyon tek noktaya bağlı kalırmış falan filan. Sorun 2024'te tek bir araçta fark edilmiş. Tek bir araç! Bizde tek bir araçta sorun çıksa “kullanıcı hatası” derler, faturayı da kesip uğurlarlar.

Şimdi gelelim bizim cıvataya.

Bizde de bir şeyler paslanmış ama tuzdan değil, “faizden iyi getiri” vaadinden. Eylül ortasında bazı fonlar “iade” kelimesini sözlükten silmeye karar verdi. SPK'nın açıkladığı rakama göre tasfiyeye alınan 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı doğrudan etkilendi. Bu, orta büyüklükte bir ilin nüfusu. Yani bir sabah uyandık, koca bir şehrin birikimi ‘puf’ olmuş.

Haberlere yansıyan detaylar ise ayrı bir komedi. Fon yöneticilerinden birinin, SPK müdahalesinden günler önce tekneyle yurt dışına çıktığı iddia edildi; kendisi bunu reddetti, döndü ve tutuklandı. MASAK raporuna göre aynı kişi, piyasa değeri 200 ile 220 milyon lira arasında olan beş lüks aracını toplam 26 bin liraya devretmiş. Ne de olsa ekmek elden, su gölden; araba da yatırımcının cebinden. Araç başına beş bin küsur lira. Skoda’nın cıvatasından pahalı ama bir lastik takımından ucuz. Bu nasıl bir pazarlık yeteneği? Kapalıçarşı esnafı bile şapka çıkarır.

Bu arada savcılık, milyarlarca liralık şüpheli paranın İsviçre, Lüksemburg, Londra ve Dubai hattındaki izini sürüyor. Paranın pasaportu yokmuş ama vizesiz gitmiş. Bizim vatandaş Schengen randevusu için altı ay bekliyor, paramız ise kuyruğa girmeden geçiyor.

Skoda ile aramızdaki farkı bir tabloyla özetleyeyim:

Skoda’da cıvata paslanınca araç servise gider. Bizde hata yapan yönetici dış hatlara.

Skoda’da masrafı şirket öder. Bizde masrafı her zamanki sponsorumuz, küçük yatırımcı öder.

Skoda’da sorun iki yılda tespit edilip duyurulur. Bizde sorun çöküş olmadan tespit edilmez, çöküşten sonra da “kimse bilmiyordu” denir.

Skoda’da “geri çağırma” müşteriyi korumak için yapılır. Bizde “geri çağırma” sadece paraya yapılabilir, o da cevap verirse. Gerçi bazen cevap veriyor, ama başka ülkeye. Hatırlayın: Amerikalılar, kendi topraklarında aklanan para için bizim iş insanımızı Avusturya’da yakalattı, Atlantik’in öbür yakasına götürdü, yatına da el koydu. Biz de istemiştik, sıramız bile gelmişti. Ama Avusturya “Önce Amerika” dedi. Demek ki mesele kimin parası kaçtığı değil, kimin peşine düştüğü.

Dünyada örnek çok. Amerikalılar Madoff’un saadet zincirinden sonra bir kayyum atadı; kayyum ve ekibi yıllarca peşine düşüp mağdurlara 14 milyar dolardan fazlasını geri topladı. Bizde kayyum atanıyor ama genelde paranın değil, belediyenin başına. Kripto borsası FTX battı, patronu hapse girdi; iflas sürecinde alacaklılara, kaybettiklerinden fazlası ödendi. Bizde “fazlası” sadece fona girerken vaat edilir. Güney Koreli kripto girişimcisi Do Kwon, Karadağ’da sahte pasaportla yakalandı, ABD’ye iade edildi, hakim karşısına çıktı. Bizde sahte pasaporta gerek yok, gerçeğiyle rahat rahat çıkılıyor.

Hakkımızı yemeyelim, biz de bazen getiriyoruz. Thodex’in kurucusu Arnavutluk’tan geri getirildi, binlerce yıl hapis cezası aldı. Adam geldi, ceza geldi; para hâlâ yolda. “Tosuncuk” lakaplı Çiftlik Bank patronu da Brezilya’dan, kardeşi Uruguay’dan getirildi. İnekler sanaldı, mağduriyet gerçekti; para ise o meraların bir yerinde hâlâ otluyor. Yani onlar parayı da getiriyor, biz en iyi ihtimalle adamı.

Denetim mi? Bazılarının işi, otoyoldaki radar gibi, 300'le geçen cipi görmeyip 52'yle giden Şahin’e ceza yazmak. Milyarlar dışarı çıkarken ekran kararır ama küçük yatırımcı 500 lira eksik beyan etse, uyarı mesajı saniyesinde telefonuna düşer.

Skoda’nın şeffaflığına da bir selam çakalım. Adamlar etkilenen modelleri, üretim tarihlerini, hatta cıvatanın tipini bile açıkladı: altıgen başlı, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine bağlayan. Bizde ise kimin parasını önceden çektiği, kimin hangi transfere onay verdiği sorulduğunda cevap hep aynı: “Soruşturma devam ediyor.” Firarilerin isimleri açıklanıyor, çünkü onlar zaten gitmiş. Belli ki milyarlar sınırı aşarken kimse “bavulunuzu açar mısınız” dememiş. Kalanların ismi ise cıvata gibi; gözle görülmeyen bir yerde, şasinin altında duruyor. Skoda müşterisi şasi numarasını girip aracının listede olup olmadığına bakabiliyor. Biz TC kimlik numaramızı girsek, olsa olsa “Paranız güvende değildir, iyi günler” mesajı alırız.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paraların yurt dışına kaçırıldığını gördüklerini ve asıl amaçlarının onları geri getirmek olduğunu söylüyor. Umarım başarırlar. Araçlara, jetlere, yata el konuldu, hesaplar donduruldu; ama yurt dışına çıktığı söylenen milyarlar ayrı bir dosya. Ama itiraf edeyim, kaçan parayı geri getirmek, Skoda’nın 1,7 milyon aracı servise toplamasından biraz daha zor. Çünkü araçlar adrese bağlıdır. Para ise bir kez kaçtı mı, “Ben artık Lüksemburglu oldum” der, bir daha da Türkçe konuşmaz.

Velhasıl, Çekler cıvatadan korkuyor çünkü itibarları var. Bizde itibar da cıvata gibi; paslanana kadar fark edilmiyor, koptuğunda da kimse yerinde bulamıyor.

Benim önerim şu: Skoda’yı arayalım. Madem 330 liralık parça için bu kadar titizler, bizim finans sistemini de bir servise soksunlar. Garantisi yok derlerse de olsun; biz zaten “garanti getiri” vaadiyle bu hale geldik, deriz olur biter.