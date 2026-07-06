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Kaynak: AA

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, test kapsamında stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan bir füzenin fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, füzenin hedeflenen alana isabet ettiği ve testin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Bölge Ülkeleri Önceden Bilgilendirildi

Öte yandan Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya basınında yer alan haberlerde, Çin’in nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli bir füze fırlatışı gerçekleştireceği konusunda bölge ülkelerini önceden bilgilendirdiği aktarıldı.

Gerçekleştirilen test, bölgedeki askeri gelişmeler açısından dikkat çeken adımlar arasında değerlendiriliyor.