Yurt dışına çıkış hazırlığı yapan gezginler için belge kontrolü hayati önem taşıyor. Sınır kapılarında titizlikle yürütülen incelemeler, küçük gibi görünen ihmaller nedeniyle seyahat planlarının iptal edilmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, sorunsuz bir yolculuk için pasaportlardaki kritik noktalara dikkat çekiyor.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYEBİLİYOR

Pasaport Süresi ve Boş Sayfa Engeli Seyahat planlamasında en sık yapılan hataların başında pasaportun son kullanma tarihi geliyor. Birçok ülke, sadece seyahat tarihlerini kapsamayı yeterli görmeyerek, dönüş tarihinden itibaren en az 3 ila 6 ay daha geçerlilik süresi şartı arıyor. Bu süreyi karşılamayan yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyebiliyor.

Bunun yanı sıra, pasaporttaki boş sayfa sayısı da büyük önem arz ediyor. Giriş ve çıkış mühürleri için yer kalmayan pasaportlar sınırda geçersiz sayılabiliyor. Birçok ülke, işlem yapabilmek için pasaportta en az bir veya iki boş sayfa bulunmasını talep ediyor.

PASAPORTLAR, SINIR GÖREVLİLERİ TARAFINDAN REDDEDİLEBİLİYOR

İsim Hataları ve Fiziksel Hasar Riskli Pasaporttaki kimlik bilgileri ile uçak biletindeki bilgilerin birebir örtüşmesi gerekiyor. İsim veya soyisimdeki tek bir harf hatası dahi ciddi aksamalara neden olabiliyor.

Belgelerin fiziksel durumu da kontrol noktalarında belirleyici bir unsur. Yırtılmış, aşırı yıpranmış veya üzerindeki bilgilerin silindiği pasaportlar, sınır görevlileri tarafından reddedilebiliyor. Yetkililer, tatilcilerin mağduriyet yaşamaması için yola çıkmadan önce tüm belgelerini güncellik ve sağlamlık açısından kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.