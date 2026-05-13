Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarihi bir gün yaşanıyor. 12 yıl aradan sonra sınırın yeniden ticarete ve yaya geçişine açılması, sadece ilçede değil; çevre illerde de bayram havası yarattı. Akçakale Gümrük Kapısı’nın aktif hale gelmesiyle birlikte bölge ekonomisinde "domino etkisi" yaratacak bir canlanma bekleniyor.

BAŞKAN AYHAN: "SADECE AKÇAKALE DEĞİL, TÜM BÖLGE KAZANACAK"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, kapının açılmasını yeni bir dönemin başlangıcı olarak niteledi. Ayhan, bu gelişmenin geniş bir coğrafyayı etkileyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Geniş Etki Alanı: "Bu kapı sadece bize değil; Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman’a da büyük katkı sağlıyor."

Eski Standartlar: "Eskiden günde 700 tır ve 2 bin kişi giriş-çıkış yapıyordu. Sistem oturduğunda birkaç ay içinde bu rakamları yakalayacağımızı umuyorum."

İnşaat Sektörü Müjdesi: Başkan Ayhan, özellikle Suriye tarafındaki yeniden yapılanma süreciyle birlikte inşaat sektöründe büyük bir hareketlilik beklediklerini ekledi.



ESNAFIN GÖZÜ AYDIN: "MEVSİMLİK İŞÇİLER GERİ DÖNEBİLİR"

Akçakale Esnaf ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Ay, kapının kapalı kaldığı sürede ilçe ekonomisinin ağır yara aldığını hatırlatarak, "Esnafımız ve iş insanlarımız için Suriye ile ticaretin başlaması hayat memat meselesidir" dedi.

İLÇE ESNAFI İSE UZUN SÜREDİR BEKLEDİKLERİ MÜJDEYİ SEVİNÇLE KARŞILADI:

Cumaali Tosun (Esnaf): "Halk olarak çok mutluyuz. Bu gelişme, gurbete giden mevsimlik işçilerimizin evine dönmesine ve yeni iş kapılarının açılmasına vesile olacak."

Mehmet Domurcuk (Esnaf): "Ekonomik katkı sağlayacağına inancımız tam. Bölgemiz için hayırlı olsun."

TİCARETİN YENİ ROTASI: AKÇAKALE

12 yıl sonra sistemin yeniden kurulmasıyla birlikte, sınır hattında komşuluk ilişkilerinin de ticaretle harmanlanarak eski gücüne kavuşması hedefleniyor. Bölgedeki hareketliliğin, lojistikten gıdaya, tekstilden inşaata kadar onlarca sektörü tetiklemesi bekleniyor.