Şubat ayında partisinden istifa eden ve Genel Başkan Özgür Özel ile sert tartışmaları basına yansıyan Mesut Özarslan, CHP Genel Merkezi'ne manidar bir tebrik çiçeği gönderdi. Özarslan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıklanan MYK'sının 19 üyesine de üzerinde kendi isminin yazılı olduğu çiçeklerden gönderdi.

Özarslan'ın gönderdiği çiçekler genel merkez girişinde sergileniyor.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP’den Keçiören’e aday gösterilerek seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden 7 belediye meclis üyesiyle birlikte istifa etmişti. Uzun süre AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özarslan, Keçiören Belediye Başkanlığı görevini bağımsız bir şekilde yürütüyor.