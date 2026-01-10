Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Yargıtay verilerine göre, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üye ile listenin başında yer aldı.

Ana muhalefet partisi konumundaki CHP ise 1 milyon 922 bin 757 üye sayısı ile ikinci sırada bulundu.

TBMM’de temsil edilen ve grubu bulunan diğer partilerin üye tabloları şu şekilde kaydedildi:

MHP: 498 bin 21

İYİ Parti: 391 bin 731

Saadet Partisi: 314 bin 86

DEM Parti: 16 bin 228

Diğer Partilerde Son Durum

Meclis dışındaki veya farklı temsiliyeti bulunan partilerde ise dikkat çeken rakamlar şu şekilde:

Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933

Demokrat Parti: 309 bin 27

DEVA Partisi: 125 bin 962

Büyük Birlik Partisi: 113 bin 675

HDP: 3 bin 668 (Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam ediyor.

"KENDİ PARTİSİNE Mİ OY VERMİYOR?"

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

"Partilerin üye sayıları açıklıyorlar. Diyor ki Ankara'da benim üye sayımla Cumhuriyet Halk Partisi üye sayı arasında bir milyon fark var. Bizden bir milyon fazla üyesi olduğunu söylüyor. İyi de zaten sen yaklaşık bir milyon oy almışsın.

Ben iki milyon oy almışım. Bu nasıl üye ki? Kendi partisine mi oy vermiyor? Sadece üyeler oy vermiş olamaz ya devlet memurları Ankara memur şehri devlet memurları zaten teknik olarak iyi olamıyor.

Ya da örneklerle anlattık mesela. Aklı mantığı uygun değil. Adıyaman'da diyor ki benim üye sayım yüz bin üzerinde açıkladığı rakam. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaç? İşte altı bin sekiz yüz bir yedi bin öyle bir rakam açıklanıyor.

"İSTEDİĞİ KADAR BU KONUDA REKLAM YAPSINLAR"

Bizdeki şeyle de örtüşen hemen hemen. E peki ben elli iki bin oy almışım sen yirmi sekiz bin oy almışsın. Bu nasıl oldu kardeşim? Yani istediğin kadar ilgenel meclis üyesi oyundaki oradaki şeyin farklı olduğunu söyle.

Senin eğer bakın siyaseti bilen bilir. Eğer bir partinin bir il de yüz bin üyesi varsa ortalama bir milyon oy alması gerekir. Çünkü siyaset içerisinde seçmenler içerisinde işte memur olan vardır, üye olamayan vardır, farklı şeylerle hareket eden vardır.

Hani bir de bunu ön plana çıkartmayın. Niye hiç efendim diyebilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunun da önüne var. Bizim açımıza hiçbir önemi yok. İstediği kadar bu konuda reklam yapsınlar."