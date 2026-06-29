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Kaynak: Bülten

İş dünyasında büyüyen şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, farklı departmanların farklı yazılımlar kullanması ve verilerin birbirinden kopuk şekilde yönetilmesidir. Bu durum zaman kaybına, veri tutarsızlıklarına ve yönetimsel zorluklara neden olmaktadır. Parsek ERP, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama platformu olarak işletmelerin tüm süreçlerini tek çatı altında topluyor.

Bulut tabanlı mimarisi sayesinde internet bağlantısının bulunduğu her yerden erişilebilen Parsek ERP, özellikle inşaat, taahhüt, üretim, hizmet ve saha operasyonları yoğun olan işletmeler için güçlü çözümler sunuyor.

İNSAN KAYNAKLARINDAN FİNANSA UÇTAN UCA YÖNETİM

Parsek ERP içerisinde personel yönetimi, puantaj, bordro, avans ve masraf süreçleri eksiksiz şekilde yönetilebiliyor. İşletmeler çalışan hareketlerini takip ederken aynı zamanda finansal süreçlerini de gerçek zamanlı olarak kontrol altında tutabiliyor.

Cari hesap yönetimi, kasa, banka, çek ve senet işlemleri ile işletmeler nakit akışlarını merkezi bir yapı üzerinden yönetebiliyor. Gelişmiş raporlama altyapısı sayesinde yöneticiler şirket performansını anlık olarak izleyebiliyor.

PROJE VE ŞANTİYE YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ ALTYAPI

Özellikle proje bazlı çalışan firmalar için geliştirilen modüller sayesinde sözleşmeler, hakedişler, yaklaşık maliyet çalışmaları, proje bütçeleri ve saha raporları tek sistem üzerinden yönetilebiliyor.

Şantiyeler arasında personel, araç ve malzeme hareketleri kayıt altına alınırken, işletmeler operasyonel maliyetlerini detaylı şekilde analiz edebiliyor.

ARAÇ, STOK VE TEDARIK SÜREÇLERİ TEK MERKEZDE

Parsek ERP, araç parkı yönetiminden yakıt takibine, bakım planlamasından lastik yönetimine kadar geniş kapsamlı filo yönetimi sunuyor.

Stok ve depo yönetimi modülleri sayesinde malzeme hareketleri, zimmet işlemleri, depo sayımları ve stok analizleri merkezi olarak takip edilebiliyor. Talep ve tedarik yönetimi altyapısı ise satın alma süreçlerinde tam kontrol sağlıyor.

ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİ

Üretim yapan işletmeler için geliştirilen reçete (BOM), üretim emirleri, operasyon tanımları, iş merkezleri ve kapasite planlama modülleri sayesinde üretim süreçleri dijital ortamda yönetilebiliyor. İşletmeler üretim maliyetlerini analiz ederken aynı zamanda operasyonel verimliliklerini artırabiliyor.

ENTEGRASYON EKOSİSTEMİ SÜREKLİ GENİŞLİYOR

Parsek ERP; e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye süreçlerinin yanı sıra banka entegrasyonları, Logo ve Uyumsoft entegrasyonları, araç takip sistemleri ve marketplace bağlantılarıyla işletmelerin kullandığı diğer sistemlerle entegre çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılar farklı platformlar arasında veri taşımak yerine tüm süreçlerini tek merkezden yönetebiliyor.

YETKİLENDİRME VE DENETLENEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş rol ve yetki yönetimi, denetim kayıtları, işlem geçmişi ve log altyapıları sayesinde tüm kullanıcı hareketleri kayıt altına alınıyor. Bu yapı hem operasyonel güvenliği artırıyor hem de kurumsal denetim süreçlerini kolaylaştırıyor.

GELECEĞİN ERP YAKLAŞIMI

Parsek ERP'nin geliştirme ekibi, işletmelerin sadece mevcut ihtiyaçlarını değil gelecekteki dijital dönüşüm gereksinimlerini de karşılayacak bir platform oluşturmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli analizler, gelişmiş entegrasyon altyapıları, mobil kullanım senaryoları ve sektörel çözümler ile Parsek ERP'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önde gelen yerli ERP platformlarından biri olması hedefleniyor.

PARSEK ERP HAKKINDA

Parsek ERP; insan kaynakları, finans, proje yönetimi, araç parkı, stok ve depo yönetimi, üretim, satın alma, cari hesaplar, raporlama ve saha operasyonlarını tek platform altında birleştiren bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama çözümüdür. İşletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak, maliyetlerini kontrol altına almak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen Parsek ERP, her ölçekte işletmenin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaktadır.