Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız...

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız...

Birçok sektörde adından söz ettiren ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım şu anda 7’den 70’e herkesin sevdiği bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 1

Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 2

Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma akımı hâlâ popüler. Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik dönemlerinden en özel karelerini takipçileriyle buluşturuyor. Bu isimlerden biri de bugün 36 yaşında olan çok tanınmış bir oyuncu.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 3

Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız… Fotoğraftaki erkek çocuğunun Can Yaman olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 4

Fotoğraftaki bu erkek çocuğu, son olarak İtalya’nın en popüler ve uzun soluklu polisiye-drama dizisi Viola come il mare’de (Deniz Gibi Mor / Viola) Francesco Demir adlı polis müfettişi karakteriyle başrol oynadı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 5

CAN YAMAN KİMDİR?

8 Kasım 1989’da İstanbul’da tek çocuk olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut kökenli olup Yugoslavya ve Makedonya göçmeni bir aileden geliyor.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 6

İtalyan Lisesi’ni birincilikle bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012’de mezun oldu. Mezuniyet sonrası bir yıl zorunlu staj yaptı; bunun altı ayını Price Waterhouse Coopers’ta avukat olarak geçirdi. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman’ın yeğenidir.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 7

Yaman, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce’yi akıcı düzeyde konuşuyor.Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayıl’dan alan Yaman, ilk rolünü Gülnur Gökçe’nin “Porselen Düşler” klibinde aldı. Televizyondaki ilk deneyimini 2014’te, Sinem Kobal’la başrol paylaştığı, Star TV’de yayınlanan Gönül İşleri dizisinde Bedir Kocadağ karakteriyle yaşadı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 8

Televizyondaki ilk deneyimini 2014’te, Sinem Kobal’la başrol paylaştığı, Star TV’de yayınlanan Gönül İşleri dizisinde Bedir Kocadağ karakteriyle yaşadı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 9

2015-2016’da Osman Sınav’ın yönettiği, FOX’ta yayınlanan İnadına Aşk’ta Yalın Aras’ı canlandırdı. 2016-2017’de TRT 1’de Yeliz Kuvancı’yla başrolünde olduğu, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik’te Tarık Çam rolündeydi.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 10

2017’de Özge Gürel’le Dolunay’da Ferit Aslan’ı, 2018-2019’da Demet Özdemir’le Erkenci Kuş’ta Can Divit’i, 2020’de yine Özge Gürel’le Bay Yanlış’ta Özgür Atasoy’u oynadı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 11

2020’de 3 milyon dolarlık 2 yıllık anlaşmayla Türk giyim markası TUDORS’un yüzü oldu. Aynı yılın Aralık ayında Luxvide ile Sandokan dizisi için anlaştı. 2021’de De Cecco reklamında Claudia Gerini’yle rol aldı, İtalyan dizisi Che Dio ci Aiuti’de konuk oyuncu olarak Gino’yu canlandırdı. 30 Kasım 2021’de İtalya’da “Sembra strano anche a me” (Bana da tuhaf geliyor) adlı kitabı çıktı; kitapta oyunculuk öncesi hayatını anlattı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 12

2022’de Dolce & Gabbana ve Mercedes-Benz’in yüzü oldu. Ardından Viola come il mare’de Francesca Chillemi’yle başrol paylaştı; dizi Türkiye’de BluTV’de yayınlandı.2022 Ocak’ta Canale 5’in C’è posta per te programına konuk oldu; program izlenme rekoru kırdı, birçok ülkede TT listesine girdi ve Yaman’a 100 bin Euro kazandırdı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 13

2025’te GAİN’de yayınlanan El Turco’da Hasan Balaban karakterini canlandırdı; İtalyan aktris Greta Ferro da dizide yer aldı.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 14

LİBİDO AÇIKLAMASI

Bir röportajında şöyle dedi: "Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela Hangimiz Sevmedik dizisindeki partnerim Selen Soyder ile bu yüzden sorun yaşadım. Başrol çiftlerinin libidosu yüksek olması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor: libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye, 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu? Sevişmiyor mu?' diye sorduramazsan o iş tutmaz."

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 15

Bu sözler sonrası birçok ünlü tarafından eleştirildi. Daha sonraki bir röportajda yanlış anlaşıldığını, libido kelimesini daha geniş ve farklı anlamda kullandığını, konunun çarpıtıldığını belirtti.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 16

ARKA ODA AÇIKLAMASI

İspanya’da bir TV programında kadın seyircinin “Bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” sorusuna “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Bu espri sonrası yoğun eleştiri aldı; Yaman, cevabın tamamen anlık bir şaka olduğunu söyledi

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 17

(Televizyon, internet, program, reklam, müzik klibi, ödüller bölümleri orijinal metindeki gibi korunarak akıcı hale getirildi;

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 18

Viola come il mare 2022-2024 arası olarak, 3. sezon 2026’da Can Yaman olmadan yayınlanacak; Sandokan 2025’te başladı, 2. sezon 2026 çekimleriyle 2027 hedefli; El Turco 2025 GAİN’de yayınlandı.)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 19

TELEVİZYON

2014-2015 – Gönül İşleri (Bedir Kocadağ – Yardımcı oyuncu – Star TV)

2015-2016 – İnadına Aşk (Yalın Aras – Başrol oyuncusu – FOX)

2016-2017 – Hangimiz Sevmedik (Tarık Çam – Başrol oyuncusu – TRT 1)

2017 – Dolunay (Ferit Aslan – Başrol oyuncusu – Star TV)

2018-2019 – Erkenci Kuş (Can Divit – Başrol oyuncusu – Star TV)

2020 – Bay Yanlış (Özgür Atasoy – Başrol oyuncusu – FOX)

2021 – Che Dio ci aiuti (Gino – Konuk oyuncu – Rai 1)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 20

2022-2024 – Viola come il mare (Francesco Demir – Başrol oyuncusu – Canale 5 / BluTV; 3. sezon 2026'da yayınlanacak ancak Can Yaman katılmıyor, yerine Rodrigo Guirao Díaz geliyor)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 21

2025-günümüz – Sandokan (Sandokan – Başrol oyuncusu – Rai 1 / Disney+ / Netflix bazı bölgelerde; 8 bölüm, 2. sezon onaylandı, çekimler 2026 yazında başlayacak, 2027 yayın hedefi)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 22

İnternet

2025 – El Turco (Hasan Balaban – Başrol oyuncusu – GAİN)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 23

Reklam (Reklam Yüzü)

2018 – CEPTETEB (Demet Özdemir ile birlikte – Başrol)

2018 – DESA (Kendisi)

2020 – Pasha Fencer (Kendisi)

2020-2022 – TUDORS (Kendisi)

2021 – De Cecco (Claudia Gerini ile birlikte)

2022 – Mercedes Benz (Kendisi)

2022 – Disney+ (Kendisi)

2022 – Dolce & Gabbana (Kendisi)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 24

Müzik Klibi

2013 – Gülnur Gökçe – Porselen Düşler (Oyuncu – Yönetmen: Oykun Asyalıoğlu)

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 25

Ödüller ve Adaylıklar (Kazandığı Başlıca Ödüller)

Can Yaman, kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazandı ve aday gösterildi.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 26

Başlıcaları şöyle:

2017: Çekmeköy 2023 Dergisi Sosyal Farkındalık Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu ve Yılın En İyi Başrol Oyuncusu (Hangimiz Sevmedik)

2017-2018: Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu (Dolunay, Erkenci Kuş), En İyi Dizi Çifti (Özge Gürel ve Demet Özdemir ile)

2018: GQ MOTY – Yılın Yükselen Oyuncusu

2019: Murex D'or – Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu; E! News TV's Top Leading Man – En İyi Erkek Oyuncu

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 27

2022-2024: Filming Italia En İyi Uluslararası Aktör, Marateaie Kış Ödülü Olağanüstü İfade Gücü Olan Uluslararası Aktör, South International Series Festival Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu gibi İtalya merkezli uluslararası ödüller

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 28

Adaylıklar arasında Altın Kelebek, PRODU Awards, Premios Telenovelas España gibi törenlerdeki adaylıklar yer alıyor.

Parmaklıklara sıkışmış şirin bebek Can Yaman. Bugün dünyayı sallıyor: Bakınca donakalacaksınız... - Resim: 29
