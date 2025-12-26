Fareler üzerinde yapılan deneylerde, burun mukozasındaki hasarın tehlikeli bakterilerin beyne ulaşmasını hızlandırdığı gözlemlendi.

Tıp dünyası, gündelik hayatın sıradan ve genellikle gizli tutulan bir alışkanlığının, modern çağın en büyük kabuslarından biri olan Alzheimer ile doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Avustralya'da yürütülen kapsamlı bir araştırma, burun karıştırmanın ve burun kıllarını çekmenin, koku alma sinirleri üzerinden beyne giden bir "otoban" oluşturduğunu kanıtladı.

BAKTERİYEL İSTİLA VE KORUYUCU TEPKİ

Griffith Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Chlamydia pneumoniae adlı bakterinin insanlarda sıklıkla görüldüğü ve burun kanalı yoluyla merkezi sinir sistemine sızdığı belirlendi.

Araştırmacılar, burun içindeki dokunun hasar görmesi durumunda bu bakterilerin doğrudan beyne tırmandığını ve burada Alzheimer hastalığının karakteristik bir belirtisi olan amiloid beta plaklarının birikmesine neden olduğunu tespit etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: "KISA YOL" TEHLİKESİ

Araştırmanın başyazarı ve Clem Jones Nörobiyoloji ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. James St John, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

St John, burun zarının hasar görmesinin savunma mekanizmalarını devre dışı bıraktığını ifade etti.

Profesör, "Burun karıştırmak veya burun kıllarını yolmak, koruyucu bariyer olan mukozayı zedeleyerek bakterilerin beyne girmesi için uygun ortamı hazırladı. Farelerde yapılan gözlemler, bu sürecin sadece 24 ila 72 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini gösterdi" şeklinde konuştu.

Ayrıca Harvard Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Rudolph Tanzi, enfeksiyonların Alzheimer patogenezindeki rolüne dikkat çekti.

Tanzi, beyne sızan patojenlerin bağışıklık sistemini tetikleyerek iltihaplanmaya yol açtığını ve bu durumun sinir hücreleri için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bilim insanları, Alzheimer riskini minimize etmek için basit ama etkili bir uyarıda bulundu: Burun mukozasına zarar vermekten kaçınmak. Özellikle yaş ilerledikçe koku alma duyusundaki kayıpların bu tür enfeksiyonların bir belirtisi olabileceği kaydedildi.

Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada aynı sürecin insanlarda da aynı hızla işleyip işlemediğini kanıtlamak üzere klinik deneylerin başlatılacağını bildirdi.