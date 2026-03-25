İstanbul Eyüpsultan’da parkta alkol alan iki grup arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre taraflar arasında “yan baktın” nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay, 1 Mart Pazar günü Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kavga sırasında Muhammed K., elindeki şişeyi kırarak Hüseyin Koç’a saldırdı. Koç ile birlikte iki kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIRIK ŞİŞEYLE SALDIRDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşandığı belirlendi. Kavgaya karışan diğer şüpheliler de gözaltına alınırken, cinayeti işlediği tespit edilen Muhammed K.’nin olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı.

“HATIRLAMIYORUM” DEDİ

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Muhammed K.’nin ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve yaşananları hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.