Olay, Atatürk Meydanı’nın yan tarafında bulunan park alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen M.S. ve O.B. parkta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle kanlar içinde kalan O.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırılarak arbedenin büyümesi engellendi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışan M.S. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.