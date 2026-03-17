İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin 17 Şubat'ta bir parkta düşürdüğü cep telefonunun çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, parkta yürüyen bir kişinin yerdeki cep telefonunu ayağıyla itip ardından alarak uzaklaştığını belirledi.
Kimliği belirlenen 41 yaşındaki H.K. isimli şüpheli, 18 Şubat'ta gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Parkta bulduğu telefonu alan kişi tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda parkta yürürken yerde bulduğu cep telefonunu alıp uzaklaşan kişi tutuklandı.
Kaynak: AA
