Bursa Mudanya’da Atatürk Parkı’nda iki kişi arasında çıkan kavga sırasında 16 yaşındaki Ş.T., kolundan ve bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Ş.T. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ş.T., kolundan ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.