Parkinson düşündüğünüzden daha erken başlayabilir

Parkinson hastalığının en tanınabilir belirtilerinin hareketle ilgili motor belirtiler olduğunu dile getiren Doç. Dr. Dikici, vücutta titreme, hareketlerde yavaşlama, eklemlerde sertlik ve öne eğilmiş yürüyüşe yol açtığını kaydederek şöyle devam etti:

"Motor dışı belirtiler, motor belirtilerin başlangıcından 20 yıl önce görülebilir. Bunlar arasında kabızlık, koku almada azalma, duygu-durum bozuklukları ve REM uykusu davranış bozukluğu gibi belirtiler yer alır. Genellikle, denge problemleri ve yürüme bozuklukları gibi hareketle ilgili belirtiler, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Parkinson hastalığı, melanom, seboreik dermatit, büllöz pemfigoid ve rozasea gibi çeşitli cilt hastalıkları ile ilişkili olabilir."