Amerikan Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunun play-off heyecanı başladı. Normal sezonun en dominant ekiplerinden Oklahoma City Thunder ve Boston Celtics, ilk tur ilk maçlarında rakiplerine göz açtırmadı. Savunmada ve hücumda üstün performans sergileyen iki takım, play-off’a fırtına gibi girdi.

THUNDER’DAN SUNS’A TARİHİ DARBE

Oklahoma City’de Paycom Center’da oynanan Batı Konferansı ilk tur ilk maçında son şampiyon Thunder, Phoenix Suns’ı 119-84’lük skorla mağlup etti. 35 sayı farkla kazanan Thunder, seride 1-0 öne geçerken rakiplerine gözdağı verdi.

Maç boyunca etkili savunma yapan Thunder, özellikle ribaunt ve hızlı hücumlarda üstünlük sağladı. Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı, Jalen Williams 22 sayı ve Chet Holmgren 16 sayı ile takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Yıldız oyuncuların uyumlu performansı, şampiyonluk savunmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Phoenix Suns cephesinde Devin Booker 23 sayı ile direnmeye çalışsa da Dillon Brooks 18 ve Jalen Green 17 sayı ile yetindi. Suns, Thunder’ın temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

CELTİCS’TEN 76ERS’A 32 SAYILIK EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Doğu Konferansı’nda Boston Celtics, TD Garden’da konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 123-91’lik skorla geçti. 32 sayı farkla kazanan Celtics, franchise tarihinin play-off açılış maçlarındaki en büyük farklarından birine imza attı ve seride 1-0 öne geçti.

Jaylen Brown 26 sayı, Jayson Tatum 25 sayı üreterek Celtics’in hücum yükünü sırtlandı. İkili, takımın wire to wire üstünlüğünü sağlayan en önemli isimler oldu. Celtics’in kolektif oyunu ve savunma sertliği, 76ers’ı baştan sona zorladı.

Philadelphia 76ers’ta Tyrese Maxey 21 sayı, Paul George 17 sayı ile mücadele etti. Milli basketbolcu Adem Bona ise ilk beşte başlayıp yaklaşık 14 dakika sahada kaldı. Bona, 3 sayı ve 3 ribauntla katkı vermeye çalıştı ancak Celtics’in baskısı altında etkili olamadı. 76ers, maçın genelinde hücumda ritim tutturmakta güçlük çekti.

DİĞER MAÇLARDA DA SÜRPRİZLER YOK

Play-off ilk turunun diğer karşılaşmalarında da üst sıralardaki takımlar avantaj sağladı. Orlando Magic, Detroit Pistons’ı 112-101’lik skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. San Antonio Spurs ise Portland Trail Blazers’ı 111-98 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

GELECEK MAÇLAR VE BEKLENTİLER

Serilerin ikinci maçları önümüzdeki günlerde oynanacak. Thunder, Suns karşısında ev sahibi avantajını sürdürmeyi hedeflerken Celtics de TD Garden’da 76ers’a karşı seriyi 2-0 yapmak için sahaya çıkacak. Her iki takımın da play-off tecrübesi ve kadro derinliği, rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya devam etmelerini mümkün kılıyor.