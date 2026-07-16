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Kaynak: DHA

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Esnafın, dükkanın önüne park eden mahalle sakinine küfretmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süre sonra kavgaya diğer mahalle sakinleri de dahil oldu.

“BIÇAKLA KESECEĞİM” DİYEREK BAĞIRDI!

Kavga sırasında, araç sahibi otomobilini dükkan önüne park etmesine izin vermeyen esnafın başında bekleyerek “Bıçakla keseceğim” diye bağırdı. Kavga devam ederken esnafın yakınları da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

Yaralıya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Tarafların bağırıp küfür ederek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kavga mahalle sakinlerinin müdahalesiyle son buldu.