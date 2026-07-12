Orman kesim işçisi A.S.’ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobil, saat 17.00 sıralarında Ovacık ilçesi Şamlar köyünde park halindeyken yanmaya başladı.

Park halindeydi: Bir anda alev topuna dönerek ormana sirayet etti - Resim : 1

otomobilden yükselen alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Park halindeydi: Bir anda alev topuna dönerek ormana sirayet etti - Resim : 2

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle otomobil ve ormandaki yangın söndürüldü. Yangında, 2 dönümlük alan ve otomobil zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.