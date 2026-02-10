Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da park halindeki bir otomobil, hırsızların hedefi oldu. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak’ta meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Hanifi D. (47)’ye ait 68 plakalı otomobil, evinin önünde park halinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dört lastiği jantlarıyla birlikte çalındı. Sabah saatlerinde komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının yanına gelen Hanifi D., otomobilini lastiksiz halde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yaparken hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Mağdur araç sahibi Hanifi D., yaşadığı duruma tepki göstererek, çalınan lastik ve jantlarının bir an önce bulunmasını istedi.