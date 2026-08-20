Kaynak: İHA

Kırklareli şehir merkezindeki Manolya Sokak üzerinde park halinde duran araçtan henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yoğun duman ve plastik kokusu yükselmeye başladı. Çevrede bulunan kişilerin koku ve dumanı hissetmesiyle birlikte, aracın kabininde bekleyen anne ve minik bebeği derhal tahliye edildi.

İhbar üzerine olay mahalline emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri ısınan araçta hızlıca soğutma çalışması yürütürken, emniyet mensupları da sokakta güvenlik sağladı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde anne ile bebeğin dumandan zarar görmediği tespit edildi.

Öte yandan olay anını anlatan İbrahim Özkan isimli vatandaş, araçta kadın ve bebek bulunduğunu söyleyerek, "Aracın sahibi gitti. Araç burada yarım saat veya 40 dakikadır çalışıyor. Aracın içerisinde kadın ve bebek vardı. İçerdeki kadın aracın perdelerini çekmiş. Dumanları biz fark ettik, içeride insan olduğunu fark edince de cama vurduk ve uyardık. İnanılmaz bir yanık kablo kokusu geliyordu, bu sayede fark ettik. Allah muhafaza araç tüplü olsa patlayacak, o derece sıcaklık var. Aracın sahibi fanı mı, klimayı mı kapatmadı, motorda bu şekilde bir arıza verdi" şeklinde konuştu.