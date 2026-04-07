Yangın, Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde oldu. Mahallede park halinde bulunan Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında hurdaya döndü.
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
İskenderun'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
