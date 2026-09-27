Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Uşak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Olay, Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye ait 64 AAB 044 plakalı otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, yangına ilişkin kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.