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Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynartepe Mahallesi’nde oldu. Plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.