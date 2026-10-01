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Kaynak: İHA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler ve kamera görüntüleri sayesinde olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.K. ve yabancı uyruklu M.İ.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.