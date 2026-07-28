Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki minibüsün motor kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir minibüsün motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.Kaynak: İHA
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Bölgeye sevk edilen İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde titiz bir çalışma gerçekleştirdi.
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DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Özel ekipmanlar yardımıyla aracın motor bölümünden çıkarılan yılan, ekipler tarafından muhafaza altına alınarak doğaya salınmak üzere götürüldü.
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Çalışmaları meraklı gözlerle takip eden mahalle sakinleri, yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı.
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