Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı

Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir minibüsün motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı - Resim: 1

Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki minibüsün motor kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı - Resim: 2

Bölgeye sevk edilen İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

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Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı - Resim: 3

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Özel ekipmanlar yardımıyla aracın motor bölümünden çıkarılan yılan, ekipler tarafından muhafaza altına alınarak doğaya salınmak üzere götürüldü.

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Park halindeki minibüste korkutan anlar: Motor kısmından çıkan şey görenleri şaşırttı - Resim: 4

Çalışmaları meraklı gözlerle takip eden mahalle sakinleri, yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

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