Gece saatlerinde Konak Mahallesi Ototamirciler 5. Sokak'ta meydana gelen olayda, A.K. (48), iş yerinin önünde park halinde bulunan 15 AR 403 plakalı kamyonetten eşya indirdiği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.

Park halindeki kamyonetten düştü: Ağır yaralandı - Resim : 1

Düşme sırasında başını sert zemine çarpan A.K. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Park halindeki kamyonetten düştü: Ağır yaralandı - Resim : 3

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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