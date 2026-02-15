Olay, Karaman’da Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir kamyonette bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içindeki İbrahim Kızıl’a (53) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Kızıl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri kamyonette çalışma yaptı. Kalp hastası olduğu ileri sürülen Kızıl’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.