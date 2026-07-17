Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkıp otoparka giden Ahmet E., 26 TV 570 plakalı otomobilin iki camında ve tamponunda kurşun izleri olduğunu gördü. Ahmet E. çevrede yaptığı kontrolde, kendi aracının yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de iki kurşun isabeti olduğunu gördü. Ahmet E.’nin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince otomobillerde inceleme yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Park halindeki araçlara kurşun yağdı: 2 otomobile 5 mermi isabet etti
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde sabah işe gitmek için otoparka inen sürücü, park halindeki iki otomobilde toplam 5 kurşun iziyle karşılaştı.
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