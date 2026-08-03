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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin emniyet şeridinde park halinde bulunan araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Osmaneli-Bilecik kara yolunda meydana geldi. Osmaneli yönünden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan 16 S** 1* plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun sağındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 16 B** 6** plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın sürücüsü Y.H. ile araçta yolcu olarak bulunan M.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.