Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki lüks otomobil gece saatlerinde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki Volkswagen marka araç bir anda alev aldı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.