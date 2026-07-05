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Kaynak: DHA

Bursa Gemlik Hisar Mahallesi Dörtyol mevki Baytaş Sitesi’nin bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından, sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda alev alırken, yangın yanında park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldü.