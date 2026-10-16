Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından derlenen yaklaşık 200 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, ilk sanat eğitimlerini İstanbul’da aldıktan sonra Paris’e gönderilen ve 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda dönen ressamlara odaklanıyor. Bu sanatçılar Türk resim tarihinde 1914 Kuşağı ya da Çallı Kuşağı olarak anılıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, kuşağın önde gelen isimleri İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hüseyin Avni Lifij, Mehmed Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat’ın eserlerinin yanı sıra hocalarının, çağdaşlarının ve etkiledikleri sonraki kuşakların yapıtlarını da içeriyor. Böylece bu kuşağın Türk resim sanatındaki etkisi bütüncül bir bakışla sunuluyor.

1914 Kuşağı sanatçıları, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim aldıktan sonra Avrupa sınavları veya özel desteklerle Paris’e gittiler. Orada Fernand Cormon ve Jean-Paul Laurens gibi hocaların atölyelerinde çalıştılar. Empresyonizmi yani izlenimciliği benimseyerek akademik kalıpların ötesine geçtiler. Açık havada çalışmayı tercih ettiler, Boğaz’ın değişen ışığını, doğayı ve insanı tuvale aktardılar. Yurda döndüklerinde bu yeni yaklaşımları İstanbul ve Anadolu manzaralarıyla harmanladılar. Cumhuriyet’in ilanından sonra da sanat zevkinin gelişmesine, sergilerin çoğalmasına ve sonraki kuşakların yetişmesine öncülük ettiler.

Sergide önce 1914 Kuşağı’nın hocalarının yapıtlarına yer veriliyor. Ardından kuşağın temsilcilerinin eserleri konularına göre sıralanıyor. Zamanı Paylaşanlar başlıklı bölümde aynı dönemde eser üreten ressamların çalışmaları gösteriliyor. Binbir Filizli Bahçe bölümünde ise bu kuşağın yetiştirdiği öğrencilerin yapıtlarından örnekler sunuluyor. Öğrenciler arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Safi, Hale Asaf, Hulusi Mercan ve Ferruh Başağa gibi isimler bulunuyor.

Sergide dikkat çeken eserler arasında 1914 Kuşağı’nın hocalarından Fernand Cormon’un Bekleyiş adlı tablosu yer alıyor. İbrahim Çallı’nın Gül Koklayan Kadın, Feyhaman Duran’ın Mavi Şalvarlı Kız, Namık İsmail’in Harman ve Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk eseri olan Hikmet Onat’ın Peyzaj-Ortaköy adlı yapıtları da seçkide bulunuyor. Nazmi Ziya Güran’ın derin ışıklı doğa yansımaları, Hüseyin Avni Lifij’in gizemli kompozisyonları, Ali Sami Boyar’ın içtenlik dolu eserleri ile Sami Yetik ve Mehmed Ruhi Arel’in memleket görünümleri de ziyaretçileri bekliyor.

İş Sanat, Arkas Sanat ile Centre Pompidou’nun 2026-2031 yıllarını kapsayan iş birliği kapsamında Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde beş tematik sezon etrafında kurgulanan 10 sergiye sergi sponsoru olarak destek veriyor. Bu dizinin ilk kapsamlı sergisi Lumina: Renk ve Işık Sanatı, Centre Pompidou koleksiyonundan 83 eseri İzmir’de bir araya getiriyor. Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi isimlerin yapıtlarını içeren sergi, 26 Eylül 2026’da açıldı ve 14 Şubat 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.