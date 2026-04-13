Sanat tarihinin en önemli isimlerinden Pablo Picasso’nun 1941 tarihinde yaptığı eseri, bilimsel araştırmalara fon sağlamak amaçlı farklı sıra dışı bir organizasyonla sahibini bulacak. “100 euros pour 1 Picasso” (1 Picasso için 100 euro) isimli girişim, 1 milyon Euro değerindeki eserin milyonlarca euroya satılmasını amaçlıyor. Öte yandan bir başyapıta sahip olma imkanını bir çekiliş bileti fiyatına geniş kitlelere sunuyor.

Paris’te düzenlenecek özel bir çekiliş, sanatseverlere sıra dışı bir fırsat sunuyor. Toplam 120 bin biletin satışa çıkarıldığı organizasyonda, katılımcılar 100 euro karşılığında dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun “Tête de Femme” (Kadın Başı) adlı orijinal eserini kazanma şansı elde edecek. Guaj tekniğiyle kağıt üzerine yapılan eserin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtiliyor.

HEDEF 12 MİLYON EURO GELİR

Çekilişin 14 Nisan’da Christie's müzayede evinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tüm biletlerin satılması halinde toplam 12 milyon euro gelir elde edilmesi hedefleniyor. Elde edilecek gelirin dağılımı ise net şekilde belirlendi.

GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ALZHEİMER ARAŞTIRMALARINA

Organizasyonda eseri sağlayan Opera Gallery’ye 1 milyon euro ödeme yapılacak. Kalan yaklaşık 11 milyon euro ise Alzheimer Araştırma Vakfı’na aktarılacak. Fransa’nın bu alandaki en büyük özel fon sağlayıcılarından biri olan vakıf, kaynağı hastalığın teşhisi ve tedavisine yönelik bilimsel çalışmalarda kullanacak.

ESERİN SANATSAL VE TARİHSEL DEĞERİ

Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin önemine dikkat çekerek “Tête de Femme”in sanatçının başyapıtı “Guernica”yı hazırladığı stüdyoda üretildiğini belirtti. Widmaier Picasso, tablonun gerçek değerinin tahminlerin üzerinde olabileceğini ifade ederken, projenin sanatı daha erişilebilir hale getirdiğini ve küresel bir sağlık sorununa karşı dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

PROJENİN ÜÇÜNCÜ ETABI

Sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren bu girişim ilk kez yapılmıyor. Daha önce düzenlenen benzer kampanyalar da önemli projelere kaynak sağladı.

2013 Yılı: Lübnan’daki tarihi Tire kentinin korunması ve restorasyonu için kaynak sağlandı.

2020 Yılı: Pandemi döneminde Afrika’daki temiz su ve hijyen projelerine fon oluşturuldu.